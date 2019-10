Un'altra scuola Plastic free: a Santa Croce del Sannio Agli alunni consegnate borracce, iniziativa benedetta anche da Di Maria

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha partecipato stamani all’avvio del progetto “Plastic free” promosso dalla Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e dalla Amministrazione Comunale di Santa Croce del Sannio. Con questa iniziativa viene bandito l’uso della plastica dalla Scuola: ai bambini sono stati consegnate borracce ecologiche, riutilizzabili, in alluminio ed acciaio, invogliando all’uso dell’acqua pubblica. Il primo passo del progetto “Plastic free”, che si articola in diverse tappe ed appuntamenti nel corso di tutto l’Anno scolastico in corso, è consistito nella visita alla sede del Municipio di Santa Croce dl Sannio. I bambini, con gli insegnanti, la referente del plesso Gisella Villani e la dirigente scolastica Giovanna Leggieri, sono stati accolti dal Sindaco Antonio Di Maria. La Consigliera Comunale delegata alla Scuola Lidia Damiano, nel suo indirizzo di saluto, ha voluto sottolineare come sia necessaria la cooperazione e la interazione tra le Istituzioni pubbliche territoriali e la Scuola per diffondere la cultura del rispetto dei valori civili inalienabili: la tutela del territorio e dell’ambiente ed il rispetto dell’ambiente. Proprio la Consigliera delegata si occuperà di assicurare il supporto dell’Amministrazione Comunale alla Dirigente ed al Corpo docente per il successo delle diverse tappe del progetto “Plastic free” che si svolgono fuori dal perimetro dell’edificio scolastico. Uno dei temi portanti del progetto è infatti quello di far conoscere ai più piccoli la realtà nella quale sono nati e cioè una cittadina che ha dato i natali ad insigni personalità della cultura italiana, tra le quali spiccano Giuseppe Maria Galanti e Girolamo Vitelli e nelle quali sono presenti tante rilevanti emergenze ambientali, monumentali, artistiche e storiche. Di Maria, nell’augurare il successo a “Plastic free” ha esaltato il ruolo e la funzione della Scuola nel suo compito di educare le giovani generazioni al rispetto della natura e dell’ambiente.