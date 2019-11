Nasce a Limatola l'associazione culturale "Team Art" Tra gli obiettivi anche la raccolta di fondi per la ristrutturazione della Chiesa di Sant’Antonio

Nasce a Limatola l’Associazione Culturale “Team Art”, voluta da un gruppo di cittadini da sempre impegnati per il territorio. L’Associazione ha sede nella frazione Giardoni di Limatola in Via Sant’Antonio, dove è sita la Parrocchia di San Tommaso Apostolo, segno di un legame forte che l’associazione ha con il Parroco Don Amedeo Damiano e con tutte le attività parrocchiali in essere. “Team Art” è guidata dal Presidente Antonio Frese, che sarà coadiuvato dal Vicepresidente Antonio Saiano, dal Tesoriere Armando Mario Fiorillo e dal Segretario Enzo Fulgieri.

L’idea del team prende vita dal “Percorso Cultura Limatola”, un itinerario ideato da Massimiliano Marotta che da circa un anno, con diverse iniziative, sta richiamando l’attenzione dei cittadini, e non solo, sulle bellezze storico-artistiche, paesaggistiche e architettoniche di Limatola, talvolta dimenticate e trascurate. Il Percorso Cultura ha preso avvio con un video girato sull’eremo di Sant’Erasmo, grazie alla collaborazione della Soprano Lirico Internazionale Teresa Sparaco; è stata, inoltre attenzionata la storica Fontana Margherita de Tucziaco, restaurata con fondi personali da Massimiliano Marotta e riportata ai suoi antichi splendori; grande successo ha riscosso anche il video avente come focus l’ultima messa di Padre Pio, video girato nella Chiesa AGP di Casale di Limatola, altro gioiello del territorio. Un altro video promozionale ha avuto come oggetto la Frazione Biancano di Limatola, con il suo storico Santuario di Sant’Eligio e la fontana. E molti altri sono i siti che Massimiliano Marotta ha intenzione di promuovere.

Tale percorso di riscoperta e di rivalorizzazione dei siti storici più significati del paese, specie negli ultimi tempi sta portando a Limatola molti turisti e visitatori e questo è motivo di vanto e di orgoglio per tutti i limatolesi. Difatti, Massimiliano Marotta ha promosso una sinergia con il Touring Club Italiano con cui sono state già attivate diverse iniziative di stampo turistico.

Partendo da questo grande movimento, l’Associazione “Team Art” si pone innumerevoli obiettivi: promuovere la diffusione della cultura e dell’arte; organizzare iniziative culturali; svolgere corsi, manifestazioni (anche di natura teatrale), convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche; promuovere specifici progetti di innovazione; promuovere il turismo locale; svolgere attività di consulenza e collaborazione con altri enti con cui si condividono gli scopi; e tanto altro.

Uno dei primi intenti dell’Associazione è quello di organizzare diverse iniziative volte alla raccolta di fondi per la ristrutturazione della Chiesa di Sant’Antonio, nota anche come Chiesa delle Monache, che oggi purtroppo è abbandonata a se’ stessa. Lo stesso Massimiliano Marotta, nel suo “Percorso Cultura Limatola” l’ha voluta attenzionare per sensibilizzare i cittadini e gli organi competenti ad un suo restauro. Ciò mediante un video girato all’interno della Chiesa, nel quale è stato riprodotta una scena del noto film “Marcellino pane e vino”, proprio al fine di mostrare la bellezza di questo sito. Una sollecitazione che è stata immediatamente colta da Antonio Frese e dalla sua squadra. Il Presidente, difatti, esprime grande soddisfazione per la nascita dell’Associazione e per tutto quello che è in programma: “Il nostro intento è quello di far conoscere Limatola il più possibile, di mettere la cultura e l’arte al centro dell’interesse dei cittadini, di sensibilizzare tutti alla rivalorizzazione di alcuni beni che si danno per scontato e che negli anni sono caduti nel dimenticatoio, come per esempio la Chiesa delle Monache. Tengo a precisare che soprattutto questo luogo è stato già oggetto di interesse da parte di Don Biagio Saiano, che – con la sua famiglia e suoi amici – da anni si sta prodigando per il medesimo scopo che oggi, anche grazie al suo aiuto, stiamo concretizzando. Questo e molti altri siti storici e artistici del nostro territorio fanno parte della nostra storia e per questo motivo sento che abbiamo tutti il dovere di impegnarci per la loro rivalorizzazione. So di poter contare sull’apporto e la disponibilità di molti, tra cui Massimiliano Marotta che oggi riveste anche la carica di Assessore alla Cultura del Comune di Limatola”.