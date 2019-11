La minoranza attacca: ‘’Albo pretorio fuori uso da settimane’’ San Lorenzo Maggiore

‘’La sezione ‘’Albo pretorio’’ del sito internet del Comune di San Lorenzo Maggiore, da due settimane ormai, risulta impossibile da raggiungere. Non funziona!’’ .

Così in una nota il gruppo consiliare di minoranza di San Lorenzo Maggiore ‘’SìAmo San Lorenzo’’.

‘’Ciò accade da pc, - prosegue la nota del gruppo - ma lo stesso vale per telefono o altro dispositivo. Provare per credere. Che problema c’è? Perché non va? Ci sono problemi tecnici? Come fanno i cittadini laurentini a consultare l’Albo pretorio? Come fanno, soprattuto, ad informarsi sulle attività dell’Amministrazione comunale? Un vero dilemma. Ad oggi non possono! Si predicava trasparenza? Ma dove? E Soprattutto, Ma quando? Sarebbe ora anche di praticarla, oltre che predicarla!’’ .