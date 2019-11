Guasto a condotta: interruzione idrica a Forchia Fornitura idrica non garantita fino al completamento dei lavori

La Gesesa comunica che, nelle prime ore del mattino é stata riscontrata una grande perdita su una condotta nel comune di Forchia, che ha causato lo svuotamento del serbatoio che alimenta le utenze del comune caudino.

Per questo motivo si potranno riscontrare discontinuità nell'erogazione del servizio idrico fino ad ultimazione dei lavori.

Gesesa si scusa per i disagi arrecati alle utenze e ricorda, inoltre, che é sempre attivo il numero verde per emergenze e guasti 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti saranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook e il sito web gesesa.it .