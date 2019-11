A Calvi sarà presentato il nuovo servizio raccolta rifiuti Un servizio migliore per qualità e quantità, a costi ridotti

In occasione del nuovo servizio di raccolta rifiuti che partirà da lunedì 18 novembre 2019 l’Amministrazione Comunale di Calvi ha deciso di organizzare due incontri pubblici in modo da promuovere tale servizio chiarendo ogni dubbio e dando tutte le informazioni necessarie ai propri concittadini. Gli incontri si terranno questa sera presso la Sala Consiliare di Calvi e domani, 14 novembre c.a., presso l’ex edificio scolastico sito in Piazza Soricelli. L’avviso pubblico, denominato “Miglioriamo risparmiando”, prevede migliori ed ulteriori servizi, a costi più bassi. Cresce l’attesa per le numerose ed interessanti novità preannunciate che daranno certamente un servizio migliore ed a costi ridotti per la comunità. “È importante - ha dichiarato il Sindaco di Calvi (BN), Avv. Armando Rocco - migliorare i servizi al cittadino riducendo i costi. Da lunedì 18 novembre 2019 partirà il nuovo servizio raccolta rifiuti con più servizi, meno costi e tante novità”. Alle parole del primo cittadino si aggiungono quelle dell’Assessore delegato all’Ambiente, Ing. Vincenzo Argenio, il quale ha ribadito che il servizio raccolta sarà migliorato per qualità e quantità ma ha anche aggiunto che “è necessario l’apporto di ogni cittadino, in quanto “senza la collaborazione di tutti il nostro impegno servirà a poco”.