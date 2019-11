La Via Appia e la sua storia: incontro il 20 novembre L'Archeoclub ospita il professor Santoriello responsabile del progetto "Ancient Appia Landscapes"

Il prossimo 20 novembre L’Archeoclub ospiterà il prof. Alfonso Santoriello, docente di Metodologie della Ricerca Archeologica e Archeologia dei Paesaggi, nonché responsabile del progetto di ricerca “Ancient Appia Landascapes”. L’incontro avrà come oggetto proprio la via Appia, la famosa strada costruita dai romani ed oggi oggetto di attenzione speciale, soprattutto per i tentativi in atto di proporla nel patrimonio dell’Unesco.

Il prof. Santoriello, illustrerà i risultati delle sue ricerche, soprattutto per gli scavi eseguiti a Masseria Grasso nei pressi di Benevento, che hanno permesso di ritrovare un tratto della via Appia, nonché un quartiere artigiano dell’antico abitato di Nuceriola. Ma sarà anche occasione per presentare e illustrare il Progetto “Orme” che prevede che gli assi viari antichi possano diventare connettori del territorio per fornire alle comunità uno sviluppo rurale, economico e turistico.

L’incontro, dal titolo “Via Appia, Paesaggi rurali e Comunità” sarà introdotto dal prof. Francesco Morante, presidente dell’Archeoclub di Benevento, e si svolgerà presso il Salone del Cesvob, nel Palazzo del Volontariato sito al viale Mellusi 68, a partire dalle ore 17 del prossimo mercoledì 20 novembre. La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza.