'Wonderland', nel Fortore un villaggio per malati di Alzheimer L'idea progettuale presentata a Foiano di Val Fortore che punta su innovazione e ecosostenibilità

Si chiamerà 'Wonderland' e dovrebbe sorgere a Foiano di Val Fortore, nel Sannio, per ospitare i malati di Alzheimer e le loro famiglie. Un progetto ambizioso, primo al Sud Italia (al momento un centro simile esiste a Monza) e nell'idea del suo creatore e delle persone che lo sosterranno dovrebbe diventare punto di riferimento affinché “nessuno debba più affrontare da solo la malattia”. Un vero e proprio villaggio, con tante piccole strutture, completamente eco-sostenibile.

Il progetto è stato presentato ieri nel centro fortorino che dovrebbe ospitare l'iniziativa promossa dall'avvocato Marcantonio Cascini che assicura: “L'idea è di portare innovazione nella modalità costruttiva di un villaggio. Il nostro progetto è quello di creare in un posto molto bello come il Fortore un villaggio che possa coniugare la necessità di dare assistenza alle persone con Alzheimer unendo la forma innovativa della stessa, in una struttura completamente eco-sostenibile che consenta di vivere una vita differente da quella che noi pensiamo sia una vita normale. Perché in fondo la normalità è un concetto talmente bello proprio perché assolutamente relativo”. La mission: “Costruire un villaggio dove queste persone possano esprimersi, possano dipingere, giocare con gli animali, coltivare la terra”. L'innovazione, dunque, dovrà essere l'elemento centrale del progetto. Di qui il confronto proposto a Foiano di Val Fortore dedicato al tema “Alzheimer e forme innovative di assistenza” a cui ha partecipato, tra gli altri, anche il vicesindaco Giuseppe Ruggiero che ha evidenziato l'importanza del progetto sia per la valenza sociale sia per i servizi che intende garantire: “E' un'idea innovativa che oltre ad avere un'importante valenza dal punto di vista sanitario sarebbe uno straordinario volano per un'area come quella del Fortore”.

Presente all'incontro a Foiano di Val Fortore anche rappresentanti Asl e la presidente della sezione di Napoli dell'Aima (Associazione Italiana Malattia Alzheimer) Caterina Musella, nonché gli architetti Lorenzo Botticelli e Maria Rosaria Rutigliano che hanno realizzato il progetto che è stato presentato all'ampia platea che ha partecipato all'incontro. Del villaggio sono state presentate, infatti, tutte le caratteristiche sia dal punto di vista dell'assistenza che potrà garantire sia per le caratteristiche di eco-sostenibilità e innovazione che la struttura potrà garantire. “Un progetto – hanno assicurato - completamente ecocompatibile che sfrutta tutte le innovazioni che la tecnologia attuale ci consente di utilizzare”.

Il video e le interviste realizzate nel corso dell'evento dall'emittente televisiva Ottochannel andranno in onda domani sera sul canale 696 alle ore 21, in replica domenica alle ore 13.30.