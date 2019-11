Faicchio, inaugurato nuovo campo sportivo Il plauso del presidente della Provincia, Antonio Di Maria

A Faicchio è stato consegnato ai cittadini il nuovo campo sportivo in erba sintetica. Un evento che riceve il plauso del Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria. "Realizzato con i fondi della accelerazione della spesa, con i quali si è intervenuto per gli spogliatoi e per la messa in sicurezza di tutta l’area - viene spiegato all'indomani dell'inaugurazione del campo - l’opera, che insiste nell’area del centro storico, è stata inaugurata alla presenza del autorità civili, religiose e militari, dei Sindaci dei Comuni viciniori, con la partecipazione della senatrice Sandra Lonardo, del Vice Prefetto Ester Fedullo e dello stesso Presidente Di Maria. Erano presenti anche gli allievi della Società Polisportiva, dell’Istituto Tecnico per il Turismo e dell’Istituto Comprensivo di Faicchio che hanno collaborato alla riuscita della cerimonia".