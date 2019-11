Montesarchio, Forza Italia insiste: "Vogliamo commissariato" "Non si offendano carabinieri, fanno opera proficua, ma con la Polizia ci sarebbe più sicurezza"

Continua a ritmo serrato la raccolta firme a Montesarchio finalizzata a chiedere alle competenti Istituzioni di valutare l'opportunità di “attivare” sul territorio comunale un Commissariato di Polizia.

L'iniziativa, come noto, è stata ideata dal Coordinamento cittadino di Forza Italia, riferimento guidato dal Commissario Aniello Mazzariello.

“Stiamo proseguendo nell'impegno che abbiamo assunto con la Comunità all'indomani delle tante segnalazioni e delle tante sollecitazioni ricevute dalla gente comune – esordisce la guida dei berlusconiani cittadini - La raccolta firme, grazie al contributo che tanti attivisti forzisti stanno fornendo, è in pieno itinere. Siamo sempre più convinti della necessità di affiancare alla Compagnia Carabinieri un presidio di Pubblica Sicurezza. Non perchè l'Arma non stia lavorando in modo adeguato, tutt'altro. Ribadiamo, e non lo facciamo per circostanza, quanto sia prolifica l'opera dei militari. Riteniamo, tuttavia, che un Commissariato di Polizia non possa che rappresentare un validissimo “plus” in termini di sicurezza e di qualità della vita. Montesarchio è il secondo Centro, dopo il Capoluogo, nella provincia di Benevento ed è attraversato da un'arteria viaria, l'Appia, che rappresenta porta di ingresso anche dal versante casertano. Siamo una realtà a forte concentrazione commerciale ed imprenditoriale, purtroppo investita da un intenso fenomeno criminale tradottosi in reiterati episodi non solo predatori. Urge, quindi, una potenziata attività di controllo”. Durante la prima settimana del mese di dicembre, gli esponenti cittadini di Forza Italia si recheranno in Prefettura, come da recenti accordi intercorsi, e depositeranno l'intero carteggio della petizione.