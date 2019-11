Giornata mondiale dell'Infanzia, il comune si illumina di blu Ceppaloni ha aderito alla manifestazione promossa dall'Unicef

In occasione della giornata mondiale dell'infanzia, l'Unicef ha invitato i comuni ad illuminare di blu un monumento o una struttura. L'iniziativa “Go-Blue” è stata lanciata per ricordare i 30 anni dell'approvazione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche il comune di Ceppaloni ha deciso di aderire a questa iniziativa, e mercoledì 20 novembre, è stata illuminata la Casa Comunale.

"Questa bella e importante iniziativa - viene evidenziato in una nota - a cui ha aderito il piccolo borgo sannita con il Sindaco Ettore De Blasio e tutta l'amministrazione comunale, è stata lanciata nel novembre 2018 con la partecipazione di diverse città in tutto il mondo. Suggestive le immagini che sono arrivate dalla baia di Sidney o da New York. Insomma un piccolo gesto per sensibilizzare la popolazione mondiale su un tema molto delicato e importante".