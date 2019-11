Comune Ceppaloni: ecco i luoghi sicuri in caso di terremoto La comunicazione del sindaco De Blasio ai cittadini

Il Comune di Ceppaloni Ettore De Blasio, dopo l'allerta sisimica ricorda ai cittadini i “luoghi sicuri” da raggiungere in caso di emergenza. “In conseguenza dello sciame sismico in corso di lieve entità – scrive il primo cittadino De Blasio – percepito sul nostro territorio, di seguito riportiamo i luoghi sicuri da raggiungere in caso di emergenza così come stabilito dal Piano di protezione civile intercomunale”.

In caso di scosse di forte intensità, quindi il Comune di Ceppaloni chiede ai cittadini di raggiungere le seguenti aree: piazza Carmine Rossi (Ceppaloni capoluogo); piazza Barba (frazione Barba); piazza Santa Croce; area antistante chiesa San Giovanni Battista 8frazione san Giovanni); area Campo sportivo (San Giovanni – Ciardelli); area chiesa S. Maria del Rosario, area parcheggio presso strada provinciale 1 con incorcio via Maielli di Beltiglio; Cimitero comunale San Giovanni di Ceppaloni; Area parcheggio ex Sisa località Tressanti; area parcheggio Relais il Feudo via Trocchia Beltiglio; parcheggio cimitero di Beltiglio; area sita alla piazzetta località Petrara frazione di Beltiglio, via Roma e piazzetta località Petrara di Beltiglio.