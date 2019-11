A scuola senza plastica, l'iniziativa dell'AVES di Benevento Consegnate borracce plastic free agli alunni del Siani di Calvi

L'AVES, Associazione di Volontariato Europeo Solidale, di Benevento ha effettuato la consegna di borracce in alluminio presso la scuola primaria dell'Istituto G. Siani di Calvi. Le borracce andranno a sostituire le bottiglie di plastica che i bambini quotidianamente utilizzano durante le ore scolastiche. L'iniziativa, prontamente accolta dalla dirigente Anna Bosco,rientra nell'ottica della sostenibilità ambientale, quale unico obiettivo da seguire per poter salvare il nostro pianeta, diventato sempre più vulnerabile e fragile.

La mattinata è stata articolata in tre momenti. Durante la prima fase i volontari hanno presentato l'associazione AVES ai bambini, alle insegnanti e ai genitori presenti nell'aula magna dell'istituto. La seconda fase ha visto l'Ing. De Caro illustrare una panoramica sulla plastica, le conseguenze per l'ambiente dovute al suo eccessivo utilizzo e i comportamenti da adottare per diventare cittadini responsabili.

Infine, sono state distribuite ai piccoli alunni le borracce in alluminio che andranno a sostituire le bottigliette.

In questo modo anche i bambini vengono responsabilizzati nei confronti dell'ambiente compiendo piccoli gesti che possono fare la differenza per il futuro.

L'Associazione ringrazia la dirigente Anna Bosco per aver promosso l'iniziativa e i piccoli bambini che hanno dimostrato un vivace interesse al tema intervenendo con domande curiose e interessanti. A loro va l'augurio di poter crescere in un mondo sostenibile.

L'associazione è presente a San Giorgio del Sannio e da più di un anno lavora al fine di andare in contro alle esigenze del territorio della provincia di Benevento con una particolare attenzione per i piccoli cittadini. Ad essi sono dedicati diversi progetti tra cui il laboratorio di creatività durante il quale i bambini, guidati dalle volontarie, realizzano decorazioni utilizzando anche materiali di riciclo. Il prossimo appuntamento sarà per sabato 30 novembre.