Pesco Sannita festeggia i 100 anni di Pasqualina De Palma L'amministrazione guidata dal sindaco Michele festeggia la concittadina

Grande soddisfazione per la comunità pescolana che ha visto tagliare il traguardo del secolo di vita di una propria concittadina. La signora De Palma “è la prima persona nata e vissuta a Pesco che raggiunge tale traguardo, e lo fa in ottimo stato di salute”. Spiega il sindaco Antonio Michele che per l'occasione, insieme ad alcuni amministratori, ha voluto esprimere la propria soddisfazione recandosi a far visita alla festeggiata, che da qualche mese, temporaneamente, si trova presso l’abitazione di un figlio a Roma, alla quale ha consegnato, oltre ad un omaggio floreale, una targa ricordo e una pergamena riproduttiva dell’atto di nascita.

“A nome di tutta la comunità di Pesco Sannita – ha commentato il sindaco - ho voluto personalmente formulare alla signora Pasqualina gli auguri per questo lusinghiero traguardo, con l’auspicio che possa continuare ancora per lungo tempo a scaldare i cuori di tutti i suoi cari.

E’ per me, come cittadino e come Sindaco di Pesco Sannita, motivo di grande orgoglio poter abbracciare calorosamente una persona che con grande sacrificio, costanza, dedizione e disponibilità verso tutti, ha raggiunto questo prestigioso traguardo attraverso un percorso che è stato caratterizzato dagli anni difficili della guerra, dai momenti di crisi economica e sociale, ma anche di tanta gioia regalatele dai suoi figli e da tutta la sua famiglia. Con grande lucidità ci ha raccontato alcune tappe della sua vita, che ha sempre avuto come capisaldi il lavoro e la famiglia, e ha voluto attraverso me, salutare e ringraziare tutta la comunità pescolana ed in particolare tutti i suoi amici e vicini di casa di Via Cappella”.