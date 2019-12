Circello Plastic Free, distribuite 250 borracce in alluminio L'iniziativa dell'amministrazione per gli alunni delle scuole

Duecentocinquata borracce in alluminio che permetteranno di ridurre drasticamente i rifiuti di plastica. Sono state distribuite oggi agli alunni delle scuole dagli amministratori del Comune di Circello che, così, aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente “Plasticfree-#iosonoambiente-liberiamoci dalla plastica”. “Sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente e responsabilizzarli alle tematiche ambientali è dovere di ogni istituzione. In questo caso abbiamo

pensato di donare agli studenti, delle scuole del primo ciclo, una bottiglietta di alluminio, in una giornata interamente dedicata alla tematica “green” della conservazione delle bevande” spiega il sindaco Gianclaudio Golia.

La distribuzione delle borracce in alluminio rientra in un progetto più ampio dell’amministrazione, infatti, già nel 2014 sempre il sindaco Golia promosse, insieme ai suoi amministratori, l’istallazione della casetta dell’acqua “strumento di erogazione di diverse acque e notevole sostituto delle bottiglie in plastica” anticipando un po’ i tempi della Plastic Free. Successivamente il Comune ha aderito all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo” organizzando giornate in cui le

scolaresche percorrono sentieri e centro storico di Circello per pulire gli angoli del paese. Insomma Circello promuove il rispetto dell’ambiente e lo fa iniziando dai giovanissimi.