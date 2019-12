Melizzano, rubinetti a secco: ecco dove e quando "Interruzione idrica dovuta a lavori predisposti dalla Regione"

"E' prevista oggi a Melizzano l'nterruzione idrica per lavori urgenti sulla condotta Regionale". A comunicarlo è la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che: "La Regione Campania ha comunicato che dovrá eseguire lavori urgenti ed indifferibili di riparazione perdita sulla condotta della tratta Ruviano – Telese – Melizzano nel territorio del Comune di Ruviano. Tali lavori comporteranno l’interruzione della fornitura idrica, dalle ore 9 alle ore 16 di oggi, 05 dicembre, nelle seguenti zone del Comune di Melizzano: Via Nazionale, Parte di via Difesa, Via Torello Rosario, Parte di vi Boscarelle, Parte di via S. Spirito e Zona Torello ponte. Nelle suddette zone si potrebbero verificare degli abbassamenti di pressione e interruzioni della fornitura".