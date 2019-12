Festa del croccantino e del torrone a San Marco dei Cavoti Torna nel fine settimana l'appuntamento con il gusto: ecco il programma della manifestazione

Tutto pronto a San Marco dei Cavoti per dare il via, con il weekend dell’Immacolata, alla XIX Edizione della Festa del Croccantino e del Torrone, una delle più importanti vetrine del Sannio e dell'intera Campania nella promozione del territorio. La suggestiva cornice del borgo antico, secondo quanto espresso dalla Regione Campania, farà da palcoscenico ad una "Iniziativa di Rilevanza Nazionale e Internazionale". Di fatto l’evento, alla sua diciannovesima edizione, accende i riflettori sull'alta scuola dolciaria sanmarchese ed in particolare sul prodotto simbolo di San Marco dei Cavoti, come il tipico Croccantino. La manifestazione tanto attesa avrà luogo nei tre fine settimana che precederanno il Natale, ovvero il 7-8, 14-15 e 21-22 dicembre, con un programma del tutto innovativo e caratterizzato da tre elementi che si identificano nei termini “Esperienziale”, “Culturale” ed “Innovazione ed Incubatore di Idee”.

Alla manifestazione ci saranno degustatori di fama intercontinentale ed aziende di prestigio internazionale che presenteranno proposte sensoriali e di degustazione in chiave sanmarchese. La Festa del Torrone non sarà solo incentrata sulla gastronomia ma anche sulla promozione culturale di altre tipicità del territorio. Pertanto la degustazione dei prodotti tipico di San Marco e del Sannio, come anche i rinomati vini di queste terre, sarà affiancata da visite guidate presso il Museo degli Orologi da Torre ed il Modern, museo della pubblicità e del packaging. Il palazzo Marchesale, storico simbolo dell'insediamento sanmarchese, sarà il cuore degli eventi esperenziali, dei menù proposti dai grandi chef e abbinati al croccantino che sposano i vini simbolo del Sannio con al centro il Vero Croccantino, presto noto come Croccantino Live.

All'insegna dell'innovazione e dello sviluppo di idee viene promosso "Chocolate Innovation Cup", un concorso di idee destinato agli studenti delle scuole superiori delle Regioni dell'Italia Mediterranea e supportato scientificamente da Dipartimenti Universitari. Il tutto si svolgerà in percorso di 1 km suddiviso per aree tematiche, ognuna contraddistinta da un colore e che avrà una propria peculiarità. A tutto questo si aggiunge la realizzazione di un caratteristico Mercatino di Natale e diverse esibizioni musicali durante il corso di tutte le sei giornate.

San Marco, oramai noto come il paese del torrone, propone per questo nuovo periodo natalizio un programma estremamente accattivante e ricco di affascinanti iniziative volto a catturare l’interesse di chiunque. Già gli anni precedenti hanno visto una significativa affluenza di visitatori che quest’anno, considerando proprio le tante novità messe in campo, sembra destinata a crescere notevolmente. Le aspettative in tal senso sono molto elevate tanto da far conquistare all’evento una indiscutibile rilevanza sia sul territorio regionale che quello nazionale.

L’amministrazione comunale di San Marco dei Cavoti è pertanto "orgogliosa di poter dare inizio alla Festa già dal fine settimana del 7 ed 8 dicembre con il primo dei tre weekend dedicati alla Festa del Torrone. Tutte le informazioni in merito alla festa saranno disponibili presso le sedi istituzionali del Comune ma anche sul sito www.lafestadeltorrone.it" .