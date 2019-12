Montesarchio: "Un magico Natale tra bimbi e prodotti tipici" Al via le manifestazioni natalizie nel paese caudino

Un cartellone ricco e variegato quello di “Un magico natale”, il programma di eventi natalizi organizzato dall'amministrazione comunale di Montesarchio. Tutto pronto per svelare il cartellone, a cui hanno lavorato l'assessore alla Cultura Morena Cecere e il consigliere delegato Ilaria Caturano.

Grande attenzione, in questa edizione 2019, ai bambini: a loro saranno dedicati diversi eventi, dal Babbo Natale che in piazza ascolterà i loro desideri ai folletti che li accompagneranno a visitare la Torre e il Castello (grazie all'impegno delle Sentinelle della Torre).

E poi le luci artistiche che si potranno ammirare in centro, spazio all'enogastronomia e ai prodotti tipici, con degustazioni ed eventi a tema, alla musica e naturalmente alla solidarietà, per diffondere il calore e la serenità delle festività natalizie.