La magia del Natale con la Festa del croccantino e del torrone Al via a San Marco dei Cavoti la XIX edizione della kermesse che proseguirà nei weekend del 14-15 e 21-22 dicembre

A San Marco dei Cavoti viaggio tra gusto e tradizioni con la diciannovesima edizione della Festa del Croccantino e del Torrone. Una kermesse che ha preso il via sabato e domenica nella suggestiva cornice del borgo antico e che proseguirà anche nei weekend del 14-15 e 21-22 dicembre. Protagonista indiscusso della manifestazione il tipico croccantino di San Marco dei Cavoti. Tante però le novità previste per l'edizione 2019 tra stand eno-gastronomici, luci, suoni e colori per consentire ai visitatori di vivere appieno la magia del Natale.

Da quest'anno, infatti, è stato proposto ai tanti visitatori un percorso 'esperienziale' con 36 espositori, suddivisi in cinque aree tematiche in cui è stato idealmente suddiviso il borgo antico del piccolo centro sannita. Così come previsto dal format ideato da Sara Petroccia e Patrizio Tremonte e organizzato dall'associazione 'Festa del Croccantino e del Torrone' e dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Crocca.

Ed è stato proprio il primo cittadino di San Marco dei Cavoti ad evidenziare l'importanza di “queste manifestazione che consentono di valorizzare e conservare importanti tradizioni per guardare al futuro”. L'occasione dunque per parlare di turismo e per far conoscere ai visitatori le tante eccellenze del territorio.

In molti infatti si sono detti "affascinati dalla suggestione del centro antico di San Marco dei Cavoti". Ecco allora che sin dal primo giorno è stato possibile incontrare visitatori provenienti da Napoli come dalla più vicina Pietrelcina per trascorrere una serata all'insegna del Natale, per assaporare il croccantino e le tante tipicità del territorio ma anche per fare qualche regalo di Natale. Tanti infatti gli stand allestiti nel centro del paese dove non sono mancate iniziative rivolte ai più piccoli e ovviamente la possibilità di degustare l'ottima enogastronomia locale tra dolci tipici e prodotti a chilometro zero.