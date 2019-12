A Pietrelcina la 'Giornata regionale del Ringraziamento' Domenica 15 dicembre l'appuntamento promosso dalla Coldiretti Campania

Coldiretti Campania celebra la 69esima 'Giornata Regionale del Ringraziamento' con un grande evento che si terrà domenica 15 dicembre a Pietrelcina, in provincia di Benevento.

Evento che quest'anno si svolgerà nella terra di San Pio dove farà tappa l’appuntamento annuale "inaugurato dalla Confederazione nazionale Coltivatori diretti nel 1951, in seguito mutuato dalla Conferenza Episcopale Italiana per essere inserita nel calendario liturgico. Nata per ribadire l’ispirazione di Coldiretti alla dottrina sociale cristiana, viene celebrata per ringraziare il Signore del raccolto concesso e per festeggiare la fine dell’annata agraria. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Pietrelcina".

Un rito antico che non perde mai il suo fascino, molto sentito dagli agricoltori, dalle loro famiglie e dai tanti visitatori che partecipano. "L’edizione regionale della Giornata del Ringraziamento - evidenzia la Coldiretti - raccoglierà nel paese natale di San Pio centinaia di coltivatori e allevatori dalle cinque province della Campania. Il programma prevede alle ore 11.30 la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa del Convento dei Frati Minori di Pietrelcina, officiata dall’arcivescovo metropolita di Benevento Felice Accrocca. Alla Santa Messa seguirà il rito della benedizione delle macchine agricole. In piazzetta Maria Pyle sarà allestita una rappresentanza dei prodotti agroalimentari regionali con Campagna Amica".