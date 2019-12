A Telese la quinta giornata del malato oncologico Domani presso la Sala Goccioloni di piazza Minieri

Si svolgerà domani mattina (domenica 15 dicembre), presso la “Sala Goccioloni” di piazza Minieri di Telese Terme, la quinta edizione della “Giornata dedicata al malato oncologico ed alla prevenzione oncologica”. Momento organizzato dal dottor Ghassan Merkabaoui e dal Gruppo “Oltre il Rosa Forza della Vita". L'evento rappresenterà occasione di confronto scientifico tra le diverse Istituzioni chiamate in causa nella gestione del malato oncologico. A corredo parentesi musicali, di intrattenimento comico, visite senologiche gratuite, visite psicologiche e l’incontro con l’esperto sulle fake news in sanità.

La mattinata sarà, altresì, anche occasione per contribuire alla ricerca dei tumori rari tramite l'acquisto del libro “Eccomi…l’Amore Infinito”.

La giornata, quindi, terminerà con un momento di convivialità e di aggregazione.

Interverranno, a vario titolo, il sindaco del Comune di Telese Terme, Pasquale Carofano, il Direttore generale ed il Direttore sanitario dell'Asl Bn1, Gennaro Volpe e Maria Concetta Conte. Ed, ancora, il Direttore generale e il Direttore sanitario dell'Azienda “San Pio” di Benevento, Mario Nicola Vittorio Ferrante e Giovanni Di Santo. Quindi il Direttore sanitario della Federico II di Napoli, Gaetano Buonocore, il Direttore sanitario del Distretto di Telese Terme, Pietro Altieri, i consiglieri regionali Mino Mortaruolo e Carlo Iannace, il Vescovo della Diocesi di Cerreto-Sant'Agata de Goti-Telese Terme, Monsignor Domenico Battaglia, il Cappellano del Presidio ospedaliero “San Pio” di Sant'Agata de' Goti, don Antonio Raccio, ed il Parroco di Telese Terme, don Gerardo Piscitelli.

L'organizzazione ringrazia per il contributo scientifico i dottori Tommaso Pellegrino, Bruno Ciaramella, Caterina Condello e Vittorio Riccio. Nonchè l'associazione culturale musicale "Vox Fidei", l'associazione Moica, il Gruppo Fratres, l'associazione “Angela Serra” e la Asd Dream Volley.