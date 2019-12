Sciame sismico: domani scuole chiuse a Montesarchio Dalle verifiche nessun danno

Scuole chiuse anche a Montesarchio domani, assiene agli uffici pubblici, a causa del terremoto. Lo ha comunicato il sindaco Franco Damiano: Si comunica che in data odierna sono state effettuate dai nostri tecnici le verifiche statiche delle scuole di nostra competenza e da tali verifiche non sono emersi danni. Stante altresì il perdurare dello sciame sismico ancora in atto si comunica a tutti i concittadini la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici publici di Montesarchio anche nella giornata di martedì 17 dicembre.