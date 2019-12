"Tavolo disoccupazione aperto anche ai lavoratori" La proposta nel corso dell'incontro con il vescovo Battaglia

Attenzione rivolta al mondo del lavoro in occasione dell'incontro promosso a Telese Terme con il vescovo Battaglia. L'occasione per fare gli auguri di Natale alla Diocesi ma anche per rivolgere attenzione ai giovani e al lavoro: "Avvento, tempo di grande attesa. La vita stessa - viene evidenziato all'indomani dell'iniziativa - si misura dallo spessore delle attese, del saper attendere, del voler andare verso per prendersi cura. E nelle attese, soprattutto il sudore, le lacrime e i sogni dei giovani costretti ad andare via dal nostro territorio perché alla ricerca di un posto di lavoro. Nelle attese la disperazione di chi il lavoro l’ha perso e fa fatica a trovarne un altro e l’impotenza di chi vorrebbe fare di più e non può o non riesce. Istituzioni, imprenditori e lavoratori toccano con mano queste fatiche e difficoltà tutti i giorni. Riguardo ai drammi della disoccupazione e della fuga dei giovani dalle nostre zone, che stanno lacerando la dignità della persona e il nostro tessuto sociale, c’è assoluta necessità e bisogno che vadano frenati e ribaltati in rivincita e in riscatto. Il mondo del lavoro è stato, fin dal primo momento, al centro dell’azione pastorale diocesana".

Di qui "l’attenzione della nostra Diocesi, nell’incontro che il vescovo Battaglia ha fortemente voluto a Telese Terme presso l’azienda Liverini, ricevendo la piena disponibilità del Presidente di Confindustria Benevento, ha voluto sottolineare proprio questo, evidenziando ancora una volta un segno di presenza, vicinanza, accompagnamento che vuole farsi concreta". Ed in merito viene aggiunto: "Al termine della messa, celebrata nella sala “Mario Liverini”, infatti, don Mimmo alla vasta platea che ha partecipato ha proposto di allargare ad imprenditori e lavoratori la partecipazione al tavolo tecnico sulla disoccupazione, che si sta costituendo insieme a tutti i sindaci del territorio. Un segno di speranza per provare a costruire insieme possibili strategie e percorsi". Infine il messaggio di monsignor Battaglia di "luce nel vostro cammino, luce nel vostro impegno. Quella luce che in qualche modo vi riconsegna anche la "speranza": la speranza per non smarrirsi, per non arrendersi, per non stancarsi, quella speranza per continuare a guardare avanti, a lottare e a lottare anche insieme. Luce e speranza, insieme”. Presente all’incontro anche "la cooperativa sociale di comunità iCare con i suoi ragazzi della pasticceria di comunità DolceMente. Questo prezioso appuntamento con tutte le componenti del mondo del lavoro, inaugurato quest’anno, d’ora in avanti sarà ripetuto ogni anno nel corso degli incontri che il vescovo Battaglia vivrà durante la Novena di Natale".