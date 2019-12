Cimiteri chiusi e alberi lungo le strade "Problemi lungo le viabilità provinciali, ma subito sono state ripristinate"

Le scuole fortunatamente sono già chiuse, ma il maltempo delle ultime ventiquattro ore impone la massima prudenza. Di qui la necessità di chiudere per tutta la giornata i cimiteri comunali. A disporlo il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, comune dell'hinterland sannita, spiegando che “si tratta di un provvedimento adottato in via precauzionale”. Sul territorio infatti le difficoltà principale sono state registrate soprattutto lungo la viabilità provinciale, in particolare per la caduta di alberi lungo le strade: “Problemi riscontrati sulla provinciale alla frazione Pastene – spiega D'Orta - e tra Sant'Angelo e la frazione di San Marco di Monti. Problemi che abbiamo subito segnalato alla Provincia che è intervenuta tempestivamente ripristinando la viabilità in pochissimo tempo”.

Intanto per domani tutto dovrebbero tornare alla normalità ed anche per le manifestazioni natalizie previste in paese al momento “tutto sembra essere regolare”. Il sindaco però ribadisce l'invito ai cittadini “ad evitare spostamenti se non in caso di necessità”.