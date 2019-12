Puglianello: civica benemerenza a tre cittadini illustri A docente universitaria in Usa, a executive chef di un ristorante e a titolare di una birreria

Venerdì 27 dicembre, presso l’aula consiliare del Comune di Puglianello, verrà conferita la Civica Benemerenza a tre cittadini illustri della comunità puglianellese. L’appuntamento è per le 16.30 al Palazzo Municipale: la cerimonia di conferimento vedrà l’assegnazione del prestigioso riconoscimento alla dott.ssa Emiliana Russo, docente di italiano presso la Susquehanna University a Selinsgrove, in Pennsylvania, una cittadina a metà strada tra Pittsburgh, New York, Philadelphia e Baltimora, a Raffaele D’Addio executive chef dell’osteria d’entroterra “Il Foro dei Baroni” e Mario D’Addio, titolare dell’Historia Birreria. “Assegneremo questa onorificenza a tre personalità originarie di Puglianello - spiega il sindaco Francesco Maria Rubano - che si sono distinte nei rispettivi campi lavorativi, in Italia e all’estero, dando lustro al nostro territorio e portando in alto il nome della nostra cittadina sia dentro che fuori dai confini nazionali. Colgo l’occasione per invitare tutta la cittadinanza a presenziare alla cerimonia, per dar modo a ciascuno di garantire la sua partecipazione fisica ed emotiva”.