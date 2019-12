Maltempo, ripristinata la percorribilità Variante di Moiano Dopo l'appello degli automobilisti costretti a gincane per evitare le voragini

Dopo la segnalazione di Ottopagine.it sulle condizioni 'disastrose' in cui versava la variante di Moiano, finalmente gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo dopo che il Comune ha ordinato alla ditta, che peraltro sta effettuando lavori proprio in quel tratto di strada, la messa in sicurezza della carreggiata. In pratica sono state chiuse con l'asfalto le voragini che stavano creando pericoli per tutti coloro che da Benevento percorrono la Variante per raggiungere sant'Agata e altri centri della Valle Caudina. La situazione, come si ricorderà, si era aggravata a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sannio lo scorso fine settimana.