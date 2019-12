Guida pei Bagnanti 2019, domani la presentazione Alle 11.30 nella Sala Goccioloni alle Terme di Telese

Sarà presentata domani, alle 11.30 nella Sala Goccioloni delle Terme di Telese, la “Guida pei Bagnanti 2019”.

“Una collezione di cartoline unica, rara ed introvabile, un libro che esprime la voglia di rivalsa di una terra a noi molto cara, il Sannio e Telese Terme”.

Così la descrivono i protagonisti del progetto che si presentano come “Un gruppo di amici, Francesco De Vivo (ndr autore) il collezionista, Christian Colella il designer e Vittorio Iovino il promotore del progetto, uniti da una storica amicizia e dal rispetto umano e lavorativo, hanno dato vita ad un progetto ambizioso e volutamente indipendente con l’unico intento di vedere nelle case delle persone e tra le mani dei curiosi, un pezzo di storia Telesina, per ricordare e ricordarci che siamo il vero e storico centro dell’entroterra campano.

Questa opera – proseguono - rappresenta senza filtro l’amore sviscerato per la nostra terra, il tutto concentrato e miscelato in un libro fotografico di rara bellezza dove la cura maniacale dei particolari ed il fascino indiscusso delle immagini coinvolgerà tutti i lettori e gli appassionati in una retrospettiva della Telese che fu.

La presentazione si terrà nella Sala Goccioloni delle Terme di Telese. La location che meglio di tutte si fonde in maniera perfetta con il progetto, un punto storico di ritrovo di amici, personaggi ed istituzioni.

Sarà un momento di condivisione, di dialogo e di discussione. Un’occasione unica per conoscere e scoprire tutti i segreti e gli sforzi che ci sono dietro ad un lavoro davvero minuzioso ed unico, che resterà come segno indelebile nella storia della nostra cittadina.

Il libro dalla data di presentazione e per le settimane a seguire sarà disponibile in distribuzione nei corner dedicati nella città di Telese Terme e dei paesi limitrofi e sarà in vendita al prezzo simbolico di 19,34 euro (data di fondazione di Telese Terme). Parte del ricavato andrà in beneficenza per volere di tutto il team di lavoro. Noi, di questo piccolo progetto, - concludono - abbiamo voluto donare a chi lo compra un pezzo di magia e con lo stesso spirito doniamo parte del ricavato ad una delle associazioni nazionali più rilevanti nel mondo della ricerca e della cura del Cancro, la Fondazione Airc”.