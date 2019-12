Montesarchio, opere pubbliche: fondi per 1,5 milioni di euro L'elenco dei progetti approvati dall'Ente, Striani: "Risultato importante"

Opere pubbliche a Montesarchio, arriva il via libera dalla Regione per 1,5 milioni di euro. Novità importanti all'indomani dell'ultimo consiglio comunale e dopo l'approvazione delle variazioni al piano annuale delle opere pubbliche per il 2019. "Si tratta - viene evidenziato dall'Ente - di opere finanziate con residui giacenti presso la Regione Campania: il Comune ha avuto l'autorizzazione a usare questi residui bloccati da anni, ma con la condizione di avere progetti utilizzabili nell'anno in corso. Si parla di 1,5 milioni in opere pubbliche. Sono state messe a bando diverse opere importanti: dal rifacimento del campetto di Cirignano per oltre 100mila euro, al rifacimento del campetto di varoni con copertura con tensostruttura per quota di 123mila euro. Ancora: Rifacimento asfalto in via Levi, via Biondi, via Cirignano e via Taburno per un totale di 138mila euro, manutenzione straordinaria rete fognaria con spurgo e sblocco di diverse fossette per 100mila euro, allargamento di via Fontana e creazione parcheggio limitrofo a Cirignano per oltre 320mila euro, rifacimento del look del convento di Santa Maria.

Soprattutto come da impegni presi in campagna elettorale, 350mila euro per collegamento e implementazione rete idrica su Vitulanese, importantissimo per porre fine all'atavico problema dell'approvvigionamento idrico della parte alta".

Soddisfatto l'assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Striani: “Siamo orgogliosi di aver sbloccato fondi che altrimenti sarebbero andati persi per opere strategiche: recuperare oltre un milione e mezzo di euro per il paese senza gravare sul bilancio è un grandissimo risultato. Parliamo di opere già finanziate e già a bando. Chiaramente ci rende orgogliosi l'aver mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale di risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico per la zona alta”.