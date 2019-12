E' record centenarie. Festeggia Maria Grazia Vetrone A Pesco Sannita l'amministrazione ha omaggiato la sua concittadina che ha compiuto 100 anni

Grande soddisfazione per la comunità pescolana che nel giro di qualche mese, ha visto per la seconda volta, tagliare il traguardo del secolo di vita di una propria concittadina.

Ancora una persona nata e vissuta a Pesco Sannita raggiunge l'importante traguardo in ottimo stato di salute.

A festeggiare il secolo di vita è stata Maria Grazia Vetrone.

Per l’occasione l’amministrazione comunale ha organizzato un momento conviviale presso la sala consiliare in modo da condividere con la festeggiata e tutta la comunità questo momento di grande emozione e soddisfazione.

La centenaria, accolta dalla banda musicale, accompagnata dai suoi familiari, si è intrattenuta piacevolmente con tutti gli intervenuti manifestando vivi ringraziamenti per tanto calore.

Il sindaco Antonio Michele insieme all’intera amministrazione comunale, ha voluto esprimere la propria soddisfazione consegnando, oltre ad un omaggio floreale, una targa ricordo e una pergamena riproduttiva dell’atto di nascita.

“A nome di tutta la comunità pescolana – ha dichiarato il primo cittadino - ho voluto formulare a Maria Grazia gli auguri per questo lusinghiero traguardo, con l’auspicio che il suo sorriso e il suo coraggio siano un augurio di benessere e serenità per lei stessa e per i suoi cari e possano costituire grande esempio per tutta la comunità.

E’ per me, come cittadino e come Sindaco di Pesco Sannita, ancora una volta, motivo di grande orgoglio poter abbracciare calorosamente una persona che con grande sacrificio, costanza, dedizione e disponibilità verso tutti, ha raggiunto questo prestigioso traguardo attraverso un percorso che è stato caratterizzato da tanti momenti di gioia ma anche dagli anni difficili della guerra, dai momenti di crisi economica e sociale, dalla fase della grande emigrazione che ha interessato direttamente la sua famiglia.

Lei con grande determinazione ha affrontato questo lungo percorso di vita senza mai demordere, e con tenacia ha contribuito fortemente a formare e far crescere la sua famiglia dalla quale oggi può godere di tanto affetto, in particolare da parte dei suoi figli, nuore, nipoti, pro nipoti e tanti altri parenti”.

Visibilmente emozionata ma soddisfatta, Maria Grazia ha voluto ringraziare tutti i presenti per la manifestazione di affetto tributata, augurando a tutti di poter raggiungere il suo stesso traguardo.