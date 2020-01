"Limatola Borgo del Natale", gli ultimi appuntamenti Oggi “Limatola festeggia i nuovi nati del 2018 e 2019"

"Limatola Borgo del Natale" è il progetto promosso da Comune di Limatola e finanziato dalla Regione Campania, con fondi della legge regionale 8 agosto 2018, numero 28, che sta riscuotendo un ottimo successo nel paese della media valle del Volturno, in provincia di Benevento.

Dopo la prima parte di manifestazioni e iniziative, avviate a metà Dicembre, con proiezioni cinematografiche, trenino magico, brindisi in musica e grande divertimento e attrazioni per i più piccoli, i quali hanno affollato le frazioni e le piazze centrali del paese, prosegue la rassegna ideata per le festività natalizie.

Ieri si è svolto un Gran Galà di beneficenza presso il ristorante “Il piccolo ranch”, con prodotti tipici enogastronomici.

Oggi, invece, nella chiesa di San Biagio, il concerto per Soli, Coro e Orchestra a cura del maestro Antonio Barchetta; a seguire, alle 20.30, presso il teatro parrocchiale “Monsignor Carrese”, la “tombola spettacolo” e la presentazione del calendario del borgo di Limatola, curata dall’associazione Ars Historiae.

Domani, domenica 5, alle 11, presso la sala consiliare, “Limatola festeggia i nuovi nati del 2018 e 2019”.

Nel pomeriggio le rievocazioni storiche medievali (ore 15); Befana in piazza San Biagio (ore 19); si conclude con la proiezione del film “La Befana vien di notte”, alle 20, nel teatro parrocchiale “Monsignor Carrese”. Gran finale lunedi 6 gennaio, ore 10, in piazza del Municipio con trenino magico e attrazioni per bambini.