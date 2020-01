Mazzariello "Proseguiamo nella nostra attività" L'aggiornamento del Commissario cittadino di Forza Italia

"Proseguiamo nella nostra attività di politica per e sul territorio”. Aniello Mazzariello, Commissario cittadino di Forza Italia, ad intervenire per “aggiornare” sulle attività partitiche. “La sede di Forza Italia di Montesarchio – prosegue Mazzariello – si sta ponendo come luogo di confronto per le anime di centrodestra, come luogo dove si dibattono le problematiche cittadine e si tentano anche di proporre soluzioni. Per queste motivazioni faccio appello a quanti si riconoscono nei valori forzisti di partecipare alla vita del partito, di recare il loro contributo. Uno stimolo che rivolgo – insiste Mazzariello – in particolar modo ai giovani che, al di la degli slogan, sono una preziosa risorsa per il nostro paese. Abbiamo bisogno, Montesarchio ha bisogno del loro contributo. Facciamo crescere il progetto che con tante fatiche e sacrifici anche di ordine personale stiamo portando avanti. Le porte del partito sono aperte, secondo i caratteri dell'inclusività e della massima condivisione”.

Particolare riferimento, poi, viene dal Commissario cittadino dei berlusconiani alla questione della sicurezza cittadina

“Ricordando come il nostro partito abbia raggiunto in tempi relativamente snelli il traguardo delle mille firme, rispetto alla richiesta di istituzione di un Commissariato di Polizia in paese, e che le stesse sono state depositate presso la Prefettura di Benevento, vogliamo ancora una volta ribadire come sia necessario attivarsi per un migliore controllo del territorio. Ribadiamo quanto sia importante la implementazione di un sistema di videosorveglianza efficiente atteso come, al di la di fatti criminali ben noti, si continua ad assistere ad azioni vandaliche che certo non fanno bene alla quiete della Comunità. Bravate o poco più che recano spesso danno al patrimonio pubblico ed a quello privato e che non danno una percezione di “serenità” ai cittadini”.