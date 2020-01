Nella sala consiliare si presenta il romanzo di Di Blasio Uno sguardo alla storia per raccontare il presente

“Il tocco impalpabile del rosso tiziano”. E' il titolo del libro che sarà presentato venerdì, 10 gennaio, alle 18 nella sala consiliare del comune di Montesarchio. Si tratta del nuovo romanzo di Pasqualina Di Blasio: "Una storia indirizzata ai ragazzi di oggi - spiegano gli organizzatori - da cui cogliere elementi di conoscenza e valori per la loro crescita. Previsti gli interventi del giornalista Enzo Napolitano, della professoressa Giovanna Damiano e dell’editore del libro, Pasquale Gnasso. Nel corso della serata verranno letti passi significativi del romanzo".

"'Il tocco impalpabile del rosso tiziano' - prosegue la nota - è un racconto intenso, struggente e vero, che ci restituisce in modo autobiografico, aspetti sociali, economici, tensioni emotive e ideali degli anni Sessanta e Settanta, fino ad arrivare ai nostri tempi, tra cambiamenti epocali e una crisi generale, che chiede segni di chiarezza e speranze per un nuovo Umanesimo. Pasqualina Di Blasio, nativa di Montesarchio, ma residente da molti anni a Cormano, in provincia di Milano, ha già al suo attivo numerosi volumi di poesie ed i suoi versi sono presenti in varie antologie poetiche. Tra le pubblicazioni più significative ricordiamo “Approdi al cappello giullare” (2015), “Come fili nel vento di terra” (2016), e “All’altezza del sicomoro” (2017)".