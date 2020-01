Gli artisti del Teatro San Carlo incantano Calvi Il bilancio dell'evento nella Chiesa Madre

Bilancio positivo a Calvi per il Concerto dell’Epifania che si è svolto nella Chiesa Madre del paese. L’evento rientrava nella rassegna Natale Insieme, giunta oramai alla decima edizione, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Calvi in collaborazione con la Parrocchia e le Associazioni socio-culturali e sportive presenti sul territorio.

"Novanta minuti di grande musica - viene evidenziato all'indomani dell'evento - terminati con circa cinque minuti interminabili di standing ovation. Ovazioni che durante le esibizioni si sono ripetute spesso ed in particolare durante l’esibizione dell’Ave Maria di Caccini cantata dal Soprano Olga De Maio. Durante quest’ultima esibizione, che ha visto perennemente in piedi tutto il pubblico accorso nella Chiesa Madre, sono emerse tutte le qualità del soprano del san Carlo che ha emozionato tutti i presenti. Il Gran Concerto dell’Epifania ha visto come voce narrante il maestro Antonio Barchetta e come pianista il maestro Natalya Apolenskaja. Le voci, tutte appartenenti al Teatro San Carlo di Napoli, sono state quelle dei tenori Lucio e Luca Lupoli e del soprano Olga De Maio. In realtà, il tenore Luca Lupoli ed il soprano Olga De Maio erano volti già noti alla Comunità Calvese in quanto sono stati premiati nel 2017 con il Sigillo Appiano o Sigillo dell’Amicizia, premio che da oramai dieci anni l’Amministrazione Comunale conferisce a persone che si sono distinte nel mondo della cultura, dello spettacolo, dell’arte, della danza, a conclusione di un progetto intercomunale, denominato Oltre i sentieri: raggio di luna su ponte appiano. Prima del Concerto hanno preso la parola il Parroco di Calvi, Don Salvatore Cicatiello ed il Sindaco, Armando Rocco. Entrambi i rappresentati della comunità Calvese hanno evidenziato l’importanza del Natale Insieme e, soprattutto, il voler proseguire insieme un percorso per migliorare la propria comunità. Uno stare insieme che è testimonianza anche di crescita di una comunità che vuole sempre dare il meglio, superando ogni difficoltà". Ed infine, assicurano: "Il grande successo di un concerto molto gradito al pubblico presente ha fatto scattare l’impegno di un arrivederci nel mese di marzo in occasione di ulteriore evento importante che si svolgerà nella Comunità Calvese".