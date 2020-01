Campus della salute a Puglianello: visite senologiche gratuite Iniziativa del Comune dalle 9 alle 14 presso Villa Marchitto

Domenica 19 gennaio a Puglianello nuova tappa del “Campus della Salute”, che prevede ben cinque ore di visite mediche gratuite a disposizione della cittadinanza. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Puglianello, si terrà presso Villa Marchitto dalle 9 alle 14. L’obiettivo stavolta sarà focalizzato sulla prevenzione del tumore al seno, con i controlli gratuiti a cura del dottore Luciano Palladino, senologo-chirurgo presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù “Fatebenefratelli” di Benevento.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di incrementare ancora di più la cultura della prevenzione e offrire ai pazienti la possibilità di effettuare screening gratuiti - spiega il sindaco Francesco Maria Rubano - dato che la prevenzione è un investimento non solo sul benessere individuale di chi la pratica, ma dell’intera comunità. Influisce, infatti, anche sulla collettività in quanto riduce i costi della spesa sanitaria. La partecipazione è libera, le visite e le consulenze di domenica saranno dunque rivolte a tutte le donne in età adulta indistintamente. Questo è un modo per venire incontro alle nostre concittadine e le invitiamo a partecipare”.

“La salute di tutti noi cittadini è da considerarsi un ‘bene comune’ da salvaguardare - aggiunge il consigliere delegato alla Sanità Antonio De Lucia -. Partecipare a questa iniziativa di prevenzione è un atto di responsabilità verso se stessi, la propria famiglia, e la società. Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio alle donne rispetto a quella che è la patologia più diffusa, con la possibilità di fruire di un medico specializzato che può aiutare, qualora vi fossero delle avvisaglie, ad arrivare ad una diagnosi precoce. Un modo per integrare meglio una struttura sul territorio, e per restituire alla cittadinanza un servizio fondamentale".