Dugenta, arriva la banda ultra larga in fibra ottica Di Cerbo: "Il comune coperto interamente con fibra ottica a totale finanziamento europeo"

"A Dugenta è in arrivo una rete di telecomunicazione a banda ultra larga integralmente in fibra ottica, un’innovazione infrastrutturale decisiva per il comune". A comunicarlo in una nota l'amministrazione comunale del centro sannita che in merito spiega: "Il via libera al progetto è stato sancito in Municipio dal sindaco Clemente di Cerbo e dall’ingegnere Marco Baldissara, field manager di Open Fiber e referente dei lavori di cablaggio. Il piano prevede un investimento di circa 375mila euro finalizzato alla copertura capillare della cittadina, con particolare attenzione alle zone meno digitalizzate". Ed aggiungono: "Le risorse stanziate non graveranno sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività verranno coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Campania. Oltre alle abitazioni private saranno inoltre cablate 13 sedi della pubblica amministrazione (scuole, uffici comunali). Il progetto prevede la copertura in modalità FTTH (Fiber-to-the-home, cioè la fibra ottica stesa direttamente all’interno delle singole abitazioni o uffici) di circa 1200 Unità Immobiliari privilegiando il riuso di infrastrutture esistenti. Complessivamente la rete si estenderà per circa 21 chilometri. Ove necessario, gli scavi saranno comunque eseguiti attraverso modalità innovative, sostenibili e a basso impatto ambientale per limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza. L’infrastruttura sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica".

“Procede a grande ritmo l’azione amministrativa - commenta il sindaco Clemente Di Cerbo - orientata al massimo progresso della nostra Comunità. La nostra amministrazione è riuscita in poco meno di un anno a raggiungere un obiettivo importantissimo: il cablaggio dell’intero territorio comunale (21 km) con la fibra ottica; il raggiungimento di tale risultato si è reso possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni quali il Comune di Dugenta, la Regione Campania e Open Fiber. Così come ci riconosce la Regione, siamo l’unico Comune coperto interamente con fibra ottica a totale finanziamento europeo, la cui realizzazione sarà effettuata in sinergia con il progetto di rifacimento delle strade cittadine e quindi non comporterà disagi per la comunità. Con questo cablaggio i cittadini avranno a disposizione una connessione a velocità altissima e soprattutto le imprese potranno usufruire di tale collegamento per sviluppare le proprie attività oltre i confini comunali. Per il posizionamento e il funzionamento della rete, attendiamo le ultime autorizzazioni necessarie da parte della Soprintendenza e della Provincia”.