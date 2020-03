Covid-19, musica e tricolore per "vincere tutti insieme". L'iniziativa a Paupisi. Ordinanza del sindaco è disinfezione anche nelel contrade

Anche il Premier Conte nel corso dell’ultima conferenza stampa a Palazzo Chigi quando ha illustrato le misure economiche “Cura Italia” ha sottolineato e lodato le tante iniziative che i cittadini stanno mettendo in campo con musica dai balconi, canti e con l’intonare l’inno nazionale. Ma ecco che tra le tante in Italia spicca quella promossa a Paupisi ”per alleggerire un pò le misure di obbligo di restare in casa e cercare così di contenere la diffusione del virus Covid 19 e nello stesso tempo per dare un messaggio di unità e per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Coronavirus".

Ogni giorno in piazza IV novembre alle 12 verrà riprodotto attraverso un impianto audio l'Inno d’Italia e alle 20 oltre all' Inno d’Italia e al silenzio una serie di brani della musica italiana. E magari uscire ognuno sul proprio balcone o affacciarsi dalla finestra e ascoltare insieme un pò di musica... Uniti ce la faremo”. Non solo musica, ma è stata illuminata con il tricolore tutta la facciata dello stabile di piazza IV Novembre. Inoltre il Comune di Paupisi, Viste le ordinanze regionali n.17 e n.18 del 15.03.2020 , invita tutti colori i quali sono residenti a Paupisi e che per motivi di lavoro, personali e/o altre esigenze si sono recati negli ultimi giorni nei comuni di: Ariano Irpino (AV), Sala Consilina (SA), Atena Lucana (SA), Caggiano (SA) e Polla (SA) a mettersi immediatamente in contatto con gli uffici comunali o con il Comando Stazione Carabinieri di Paupisi.

Ed infine l’amministrazione comunale paupisana annuncia che mercoledì 18 marzo dalle ore 7 del mattino ci sarà una disinfezione straordinaria per le vie del paese e delle contrade.