Rubano "falco": in strada con la municpale a controllare auto Il sindaco di Puglianello con gli agenti per monitorare accessi e ridurre rischio contagio

Un sindaco “falco” in strada con la unica unità’ di polizia municipale in organico presso l’ente, per controllare gli accessi al paese. E' quel che accade a Puglianello, dove Francesco Maria Rubano, primo cittadino che da quando è scoppiata l'emergenza covid-19 è in prima linea, con le ordinanze e ora anche fisicamente.

Questa mattina infatti Rubano era con la Comandante di polizia municipale, Antonella Scetta, a fermare auto controllando gli accessi nel territorio ed eventuali violazioni delle prescrizioni nazionali e regionali.

Servizio che sarà attivo h24, come spiegato dal Comune di Puglianello: “ intendiamo aumentare il livello di sicurezza locale, attraverso l’implementazione del servizio di vigilanza e di monitoraggio del nostro territorio.

Il servizio funzionerà h24, supportati dal Centro Operativo Comunale, instituito, con urgenza, mediante Ordinanza Sindacale n. 12 del 09.03.2020.”

Iniziativa molto apprezzata anche dai cittadini del comprensorio telesino che hanno evidenziato la presenza del giovane sindaco in strada, “anche a rischio della propria incolumità”. Nei giorni precedenti, per limitare le uscite dei cittadini anziani o in difficoltà , ha attivato unitamente agli amministratori comunali e dipendenti una rete di consegna a domicilio di alimenti e farmaci.