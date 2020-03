Calvi primo comune per la diffusione di guanti e mascherine Adesso la distribuzione sarà estesa anche a Carabinieri e medici di base

Calvi è il primo comune della Regone Campania ad aver provveduto alla distribuzione gratuita su tutto il territorio di guanti e mascherine. Oggi ha deciso di estendere la distribuzione del materiale personale di protezione anche a coloro che quotidianamente operano sul territorio per contenere la diffusione del virus COVID-19. Nella giornata di ieri il Sindaco di Calvi, Armando Rocco, unitamente all’Amministrazione Comunale, ha deciso di estendere la distribuzione di guanti e mascherine anche ai Carabinieri ed ai Medici di base operanti sul

territorio. "La decisione - spiega Rocco - nasce dalla difficoltà di reperire gli strumenti di protezione individuali e dalla consapevolezza dell’importante compito che tali categorie svolgono sul nostro territorio. Oggi più che mai a rischio di contagio. Pertanto, oggi, sabato 21 marzo i guanti e le mascherine saranno distribuiti anche a chi opera sul territorio. È un atto di riconoscenza nei confronti di chi oggi sta mettendo a rischio la propria salute per il bene della collettività. A tutti loro giunga il nostro sincero e sentito ringraziamento per la loro attività di assistenza sanitaria e sul nostro territorio".