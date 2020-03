Sanificazione delle strade a Dugenta con i trattori Coldiretti In nottata l'intervento lungo le strade comunali

"E’ stata effettuata nella serata di sabato 21 marzo la sanificazione delle strade comunali di Dugenta al fine di prevenire pericoli da Coronavirus con il supporto degli agricoltori locali della Coldiretti che hanno messo a disposizione i propri trattori e le relative attrezzature in modo totalmente gratuito". E' quanto comunicato in una nota dell'Ente che in merito precisa che "l’intervento è stato effettuato senza alcun costo per l’Ente e ha coperto tutto il territorio".

“Abbiamo accolto il generoso appello della Coldiretti che tramite la Prefettura ci ha manifestato la loro volontà di contribuire in questo momento difficile - commenta il sindaco Clemente Di Cerbo - mettendo a disposizione della collettività di Dugenta i trattori e gli agricoltori della zona per poter effettuare interventi di sanificazione del territorio – il commento del Sindaco Clemente di Cerbo – Ringrazio profondamente il presidente provinciale Gennarino Masiello, il referente locale Luigi Iadevaia e tutti gli agricoltori che si sono sacrificati questa notte con i loro mezzi e che attraverso un’azione sinergica con gli uffici comunali hanno dato un contributo fondamentale per completare questo ulteriore intervento di sanificazione delle strade, a cui ne seguiranno altri, al fine di prevenire i contagi che al momento hanno risparmiato il nostro territorio. Sappiamo bene che non può bastare e che questo sacrificio potrà essere da esempio per tutti quelli che vogliono contribuire alla causa e cercare di uscire quanto prima possibile da questo momento complicato. Nella giornata di ieri è stata emanata anche un’ordinanza sindacale per i negozi di generi alimentari al fine di prevenire ulteriori rischi. Mi appello alla coscienza di tutti affinché ognuno contribuisca, soprattutto stando a casa, ad evitare che il virus possa colpire e diffondersi”.