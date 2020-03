Covid19, #giochiamoincasaevinciamo L'iniziativa del comune di Circello, una sensibilizzazione a rimanere in casa

Circello con il Sindaco Golia sorprende per spirito di iniziativa. L’ultima idea, che rientra nella forte capacità di fare comunicazione dell’amministrazione comunale, è il lancio di un hastag tutto circellese #giochiamoincasaevinciamo. Da ieri mattina sulle pagine Facebook una cornice risalta le immagini del profilo di sindaco e molti cittadini con quello che, al tempo stesso, sembra essere un invito e un’azione tesa a sensibilizzare i propri cittadini, e non solo, a rimanere in casa.

“E' sicuramente inutile sottolineare che stiamo vivendo un periodo in cui ci siamo visti stravolgere le nostre vite da un giorno all’altro. In comuni piccoli, come Circello, non abbiamo grandissimi mezzi per far fronte a questa Emergenza, ma possiamo rafforzare quell’unica arma che abbiamo e restare in casa! Per questo cerchiamo anche di improntare la nostra comunicazione e tutti i tipi di interventi che attiviamo su questo messaggio. #giochiamoincasaevinciamo ha l’obiettivo di

spingere le persone a lottare stando in casa, ma è anche un hastag di riferimento per condividere tutta la nostra battaglia… -spiega il Sindaco- insomma stando in casa ognuno di noi si inventa un modo per passare il tempo. C’è chi dipinge, chi si dedica a ricette nuove, chi magari scrive pensieri o racconta il suo quotidiano, chi ha il grande dono dell’ironia e magari riesce a inventarsi qualcosa che ci faccia sorridere un po’. Bene, il nostro è anche un invito a condividere ogni cosa con

#giochiamoincasaevinciamo e magari domani quando tutto sarà finito ci rivedremo insieme per ripercorrere alcuni momenti di realtà casalinga”.