Montesarchio, potenziato sistema video-sorveglianza "Strumento importante per la sicurezza ma anche per controllare eventuali assembramenti"

A Montesarchio nuove misure in considerazione dell'emergenza Coronavirus e per il rispetto delle disposizioni di governo e regione. Attenzione rivolta in particolar modo al monitoraggio del territorio, anche in considerazione dell'emergenza covid-19 che richede un controllo straordinario degli accessi al paese. Di qui la scelta dell'amministrazione comunale di potenziare al massimo il sistema di videosorveglianza, come ricorda l'assessore all'Innovazione Tecnologica Annalisa Clemente: "Com'è noto abbiamo prodotto uno sforzo non indifferente per acquistare cinque telecamere di nuova generazione, in grado di riconoscere volti e targhe delle auto e di ripristinare tutte le altre telecamere esistenti sul territorio. Un sistema fondamentale per avere un monitoraggio del territorio in tempo reale".

Anche il sindaco Franco Damiano è intervenuto affermando: "Il sistema di videosorveglianza di Montesarchio, grazie al ripristino delle vecchie telecamere e all'arrivo di quelle nuove oltre a rappresentare uno strumento di controllo e un deterrente per i fenomeni delinquenziali è anche preziosissimo in questo periodo perché ci permette di controllare eventuali assembramenti, gli accessi al paese ed eventuali presenze immotivate in strada".