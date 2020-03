Proroga pagamento Tributi comunali a Guardia Sanframondi Interventi per Imu, Tari, Tosap ed altre imposte

A Causa degli effetti e ricadute negative dovute all'emergenza sanitaria del Covid-19 il Comune di Guardia Sanframondi ha deliberato che i tributi comunali TARI ed IMU sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio del 2020. ed ancora, la giunta presieduta dal sindaco Panza ha deliberato: di stabilire che il pagamento della TARI 2020 sarà in numero 4 rate, con scadenza della prima rata successivamente alla data del 30/06/2020; per la TARI 2020, relativamente alle utenze non domestiche, di prevedere nell’ambito del nuovo piano finanziario una riduzione della tariffa collegata alla sospensione dell’attività per emergenza sanitaria Covid-19; con riferimento alla contribuzione ai servizi mensa e trasporto scolastici verranno rimborsati e/compensati con altro equivalente periodo successivo, i ticket eventualmente pagati in anticipo; di stabilire che il pagamento della TOSAP è rinviato, senza applicazione di interessi e sanzioni, come segue: l’importo relativo al Terzo Quadrimestre 2019 viene rinviato al 30.06.2020; l’importo relativo al Primo Quadrimestre 2020 viene inviato al 30.09.2020, con calcolo previa detrazione delle giornate ricadenti nel periodo di sospensione del mercato settimanale a seguito di ordinanza di sospensione; è consentita la approvazione di un piano di rateizzo per eventuali debiti già maturati nei confronti dell’Amministrazione Comunale in periodi antecedenti la dichiarazione di emergenza.

Il Comune comunica, altresì, che la Regione Campania ha disposto per i contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio regionale: