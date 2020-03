I trattori della Coldiretti per sanificare il paese A Guardia Sanframondi in tutto il territorio comunale e nelle contrade

A Guardia Sanframondi, i trattori degli agricoltori della Coldiretti hanno deciso di mobilitarsi per sanificare strade, piazze e contrade distribuendo acqua mista a cloro grazie all’uso dei propri irroratori, nebulizzatori e atomizzatori.

Così, dopo la prima opera di sanificazione avvenuta lo scorso 13 marzo per conto del Comune di Guardia Sanframondi che si è servito dell’azione di ditta specializzata, si procederà ad una nuova disinfezione dell’intero territorio comunale attraverso trattori messi in campo dalla Coldiretti, grazie all’impegno del Presidente locale dell’Associazione, Italo Maffei, che ha chiamato a raccolta i suoi associati.

La disinfezione sarà effettuata mercoledì 1 aprile, dalle ore 21 alle ore 24, in tutto il territorio comunale, comprese la contrade. Tra l’altro, l’utilizzo dei trattori consentirà di

raggiungere anche le strade più impervie del centro storico. La cittadinanza è invitata a collaborare durante il lavaggio straordinario delle strade, rimanendo in casa con finestre e balconi chiusi, evitando l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti e mettendo al riparo animali domestici e da compagnia.