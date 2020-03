Masone agli anziani: "Siete bene prezioso per la comunità" Le parole del primo cittadino di Pietrelcina

“Carissimi, viviamo questo momento di grande angoscia e tristezza, so che siete preoccupati soprattutto per i nipoti e i figli e per il destino e il futuro della nostra comunità”. Inizia così la lettera del sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone rivolta agli anziani. Nelle parole del primo cittadino del paese natale di San Pio viene manifestato affetto e vicinanza per gli anziani del territorio ma viene ribadito anche l'invito a restare in casa in questa fase di emergenza: “Conosco l'affetto che con generosità profondete – scrive ancora Masone nella lettera pubblicata sul sito del comune di Pietrelcina - e quanto contribuite al progresso e alla felicità dei nostri concittadini. Siete e siamo un bene prezioso che va custodito. Per cui riguardatevi e proteggete la vostra salute perché conta molto. Il vostro aiuto ai nostri cari è prezioso. Siate attenti. Restate a casa. La prevenzione è la migliore medicina, siate sempre vigili”. Nella nota pubblicata dall'Ente inoltre viene comunicato anche un recapito telefonico a cui i cittadini possano rivolgersi in caso di necessità “per beni di prima necessità e farmaceutici”. Infine il messaggio alla famiglie: “Salutate tutti in famiglia, augurandoci di superare questo momento di grandissima difficoltà per poi festeggiare, con la nostra Madonnella e con Padre Pio, dopo questa dolorosa prova, un futuro migliore”.