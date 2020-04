Il Comune di Telese Terme ora anche su "DomosApp.PA" App Istituzionale scaricabile gratuitamente per Android e per Iphone

L’Amministrazione del Comune di Telese Terme diventa “Smart” e decide di stare sempre più dove sta il cittadino. Dopo la presenza quotidiana sui Social, è ora attiva anche la nuova App Istituzionale “DomosApp.PA”, per smartphone e tablet, integrata con il Sito web del Comune di Telese Terme e rivolta a tutti i Cittadini residenti, agli Emigrati, ai Turisti, alle Imprese e ai Cittadini degli altri Comuni. I Canali di comunicazione aumentano e la relazione con il territorio diventa veramente capillare.

Scaricabile gratuitamente per Android e per Iphone, l’App Istituzionale rappresenta, quindi, un ulteriore strumento di comunicazione, oltre al Portale Istituzionale e all’impegno nei Social Network.

Con l’App Istituzionale, l’Amministrazione intende avvicinarsi ancora di più ai suoi cittadini e rendere più partecipativa la vita “in Comune”. L'App Istituzionale permette, infatti, di inviare segnalazioni di vario tipo al Comune, con fotografie, descrizioni e riferimenti geografici su strade, viabilità, sicurezza, verde pubblico, ecosostenibilità, eventi e tanto altro.

Ma l'App Istituzionale consente, soprattutto, di essere sempre informati, in tempo reale, su eventi, notizie in evidenza, primo piano, bandi, avvisi, concorsi e altre informazioni legate alla vita della città di Telese Terme.

Grazie alle Notifiche PUSH, è possibile ricevere tempestivamente e direttamente nel proprio smartphone o nel tablet personale, le comunicazioni del Comune di Telese Terme su condizioni meteo, eventuali stati di allerta, avvisi della protezione civile, chiusura scuole, ecc. e può condividere le informazioni sui Social Network.

I cittadini di Telese Terme potranno anche collegarsi, con l’App Istituzionale, a tutti gli altri Enti che fanno parte della Rete DomosWeb.PA, consultare le informazioni pubblicate e ricevere le notifiche degli altri Comuni.

È importante sottolineare che si tratta di un’iniziativa tutta sarda, interamente realizzata dall’azienda nuorese MEM Informatica S.r.l.; un’iniziativa alla quale il Sindaco del Comune di Telese Terme, ha fortemente creduto, convinto com’è, di potere dare corso agli obblighi di pubblicazione, attraverso l’integrazione Sito/APP e più canali istituzionali, per potere fornire, in tempo reale, a sempre più destinatari, le informazioni obbligatorie in materia di Protezione Civile e, garantire, al contempo, maggiore partecipazione e trasparenza sull’operato della macchina amministrativa.