Covid-19. Pesco Sannita acquista i test rapidi per i cittadini La spesa sarà sostenuta con gli stipendi di sindaco e giunta

Il comune di Pesco Sannita acquista i test rapidi tipo NADAL Covid19 e lo fa con determina del responsabile del settore amministrativo è stata affidata la fornitura a ditta operante nel settore che ha assicurato la fornitura in tempi brevi.

“Lo scopo – spiega il sindaco Antonio Michele - è quello di contribuire alla sicurezza della cittadinanza intervenendo con tempestività laddove si riscontrassero particolari condizioni di dubbi sullo stato di salute della persona, con particolare attenzione per chi opera nel settore sanitario, e quindi particolarmente esposto ai contatti esterni, e nei casi di persone che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi o altri casi particolari”.

I test rapidi saranno utilizzati con l’ausilio e in collaborazione con i medici di famiglia. “In nessun caso – precisano dal Comune - si dovranno intendere come sostitutivi dei tamponi attualmente praticati dall’Asl o dalle strutture ospedaliere, ma potranno costituire un supporto a tali strutture contribuendo ad individuare con maggiore celerità eventuali casi in ambito comunale per trattarli tempestivamente con le dovute procedure. E’ evidente –prosegue il sindaco Michele - che quanto più è rapida la scoperta di un eventuale stato di positività al virus, tanto prima si riesce a circoscrivere i contatti sociali riducendo il diffondersi del contagio stesso”.

Saranno acquistati circa 100 test rapidi e per far fronte alla spesa il sindaco e la giunta comunale hanno deciso devolvere il proprio stipendio in modo da contribuire ad offrire un utile servizio senza gravare sulle casse comunali in un periodo di così grave difficoltà”.