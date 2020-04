Emergenza Covid19, Calvi aderisce all'iniziativa dell'Anci Il sindaco Rocco: "Momento di ricordo e riconoscenza, ma anche di sostegno e speranza”

"Con grande emozione ho partecipato, nella mattinata di ieri, all’iniziativa promossa dall’Anci come momento di ricordo e riconoscenza, ma anche sostegno e speranza. Dopo aver esposto sulla facciata del Comune la bandiera a mezz’asta ed indossato la fascia tricolore, ho osservato un minuto di silenzio". Così il sindaco di Calvi Armando Rocco all'indomani dell'iniziativa promossa a livello nazionale e che ha visto la partecipazione di numerosi centri del Sannio: "Con tale semplice ed umile gesto - commenta Rocco - ho ricordato, contestualmente a tutti gli altri sindaci d’Italia, le vittime del coronavirus ed onorato il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari. Tale iniziativa ha rappresentato anche il momento per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro. I sindaci, da destinatari e custodi delle preoccupazioni delle comunità che amministrano, sono, come sempre, in prima linea in questo difficile momento per i nostri territori, con un gesto di unione e di speranza. Nonostante la situazione di grave emergenza è importante non far prevalere lo sconforto ma restare uniti con iniziative condivise di solidarietà. Per l’occasione ho invitato i cittadini ad esporre il Tricolore e ad osservare un minuto di silenzio presso le proprie abitazioni. Ringrazio il Presidente dell’Anci nonché collega sindaco De Caro per la bella iniziativa di ricordo e di riconoscenza, ma anche di sostegno e di speranza. È stato importante lanciare questo messaggio con la bandiera issata a mezz’asta, in segno di lutto, e la fascia tricolore indossata. Essi sono rispettivamente i simboli della Repubblica e del sindaco. Rappresentano i tradizionali segni distintivi della Repubblica Italiana (articolo 12 della Costituzione Italiana) e di ogni Primo Cittadino (articolo 50 del decreto leslativo numero 267/2000). Un abbraccio solidale e virtuale a tutti i sindaci che, in questo momento di grande crisi e difficoltà per le proprie comunità e per i propri territori, stanno svolgendo il proprio compito con la passione e l’amore di sempre".