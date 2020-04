Covid-19. Al via test rapidi anche a Calvi Il sindaco Rocco: "Test molto importante per avere uno screening di massa"

Il Comune di Calvi, dopo aver provveduto da circa quindici giorni all’acquisto dei test rapidi per CoVID-19, si appresta all’attivazione di tale servizio. È soltanto l’ultimo dei tanti servizi attivati dall’Amministrazione Rocco per contenere il diffondersi del COVID-19. Dal monitoraggio con tamponi di superficie su tutti gli edifici comunali alla sanificazione settimanale di tutte le strade e piazze comunali; dalla distribuzione gratuita di guanti e mascherine a tutti i cittadini; dal servizio a domicilio di farmaci e spesa al servizio di consulenza psicologa e sociologica; dalla distribuzione di alimenti e beni di prima necessità alla spesa solidale; dal servizio di consulenza economico-finanziaria all’attivazione del Calvese, giornale/social; dalla diffusione di guanti e mascherine ai carabinieri e medici di base operanti sul territorio all’effettuazione di test rapidi per i cittadini.

Sono queste le tantissime iniziative che il Comune di Calvi, presieduto dal Sindaco Rocco, ha attivato sino ad oggi per contenere il diffondere del virus COVID-19. Certamente anche questa volta il Comune di Calvi è tra i primissimi in Campania ad attivare tale servizio e certamente il primo Comune in Provincia di Benevento. Il primo in Provincia a garantire immediatamente un elevato quantitativo di test-rapidi: oltre 300 test rapidi, scelti dopo un accurato studio presso due tra le Aziende più importanti nel Settore. Si tratterà del NADAL COVID-19 e del VIVADIAG COVID-19,due prodotti apparentemente simili ma con caratteristiche differenti. Ad essi si aggiungono dei veri e propri tamponi, di ultima generazione, che garantiscono risultati molto veloci.

Da domani il Comune di Calvi è attivo e tutte le procedure inizieranno lunedì prossimo. Dell’iniziativa ne parla il determinatissimo ed attivissimo Sindaco Rocco, il quale svela alcuni particolari in merito: “L’iniziativa dei test rapidi - ha dichiarato il Sindaco di Calvi, l'avvocato Armando Rocco - è stata intrapresa dall’Amministrazione Comunale di Calvi da oramai diverso tempo. Dopo aver fatto approfondimenti in merito, ci siamo affidati a due importanti Aziende del Settore. Tali test individuano i negativi al 100% e sono non certi ma altamente probabili per i positivi. Verranno eseguiti da personale medico o paramedico con i quali, nei giorni precedenti, avevamo già intrapreso una collaborazione in merito. I test serviranno principalmente per un primo screening e per escludere coloro che avendo sintomi simili al virus in realtà potrebbero essere negativi. Sin dall’inizio della crisi, siamo attivamente presenti con iniziative importanti e lodevoli per la comunità Calvese. I test rapidi che saranno eseguiti a Calvi saranno capaci di rintracciare in 15 minuti - attraverso una goccia di sangue da prelevare sul polpastrello - gli anticorpi al coronavirus e accertare di fatto il contagio. La presenza di anticorpi indica, infatti, se il paziente ha avuto l’infezione o se essa è in atto, consentendo di selezionare pazienti negativi, pazienti che hanno superato l’infezione (igG), pazienti positivi (IGM) e pazienti che stanno superando l’infezione ma possono ancora infettare (IGM ed IgG). Sono kit che saranno eseguiti da personale medico, consistenti in uno screening sierologico con profili di alta sensibilità e di discreta specificità. Questo vuol dire che il risultato negativo della presenza di questi anticorpi comporta una “negatività al 100% dell’operatore. È un test molto importante per avere uno screening di massa purché l’esito negativo del test è una negatività certa al nuovo coronavirus. I cittadini potranno richiedere di essere controllati tramite la richiesta del proprio medico. Il test, infatti, sarà effettuato su tutti i cittadini che clinicamente, da almeno 3-5 giorni, manifestano una sintomatologia da infezione da Covid-19 (febbre maggiore di 37,5°, tosse, sintomi da raffreddamento, astenia) con priorità per coloro che, alla luce di una specifica intervista, risulteranno essere venuti a contatto con i pazienti infetti. É necessaria la richiesta del medico di medicina generale-pediatra di libera scelta. Con tale servizio, garantito ai cittadini calvesi, intercetteremo gli asintomatici, aumentando gli standard di sicurezza in questo momento di emergenza. L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si prefigge con l’attivazione di tale servizio è quello di contenere il diffondersi del contagio virale ed isolare i soggetti positivi attraverso il periodo di quarantena, garantendo, in tal modo, la tempestiva e necessaria assistenza medica per chi è affetto dal Covid-19”.