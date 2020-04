Ceppaloni, il Comune tende la mano alle attività commerciali E' in arrivo un contributo economico “una tantum” agli esercizi colpiti dall’emergenza Covid-19

Il Comune di Ceppaloni scende in campo per aiutare le attività commerciali presenti sul territorio in un momento così difficile. La Giunta ha predisposto un atto di indirizzo per assegnare un contributo economico “una tantum” agli esercizi commerciali colpiti dall’emergenza Covid-19.

Le attività, obbligate a restare chiuse dopo le disposizioni legislative, non possono restare sole. Il contributo, unitamente agli aiuti previsti dal decreto “Cura Italia” e a quelli che il Governo stabilirà nelle prossime settimane, vuole costituire un segnale positivo in ottica futura, attendendo il momento in cui tutti torneranno alla normalità.

Le categorie che potranno riceve il contributo sono: Estetisti, Parrucchieri, Barbieri, Bar, Pizzerie, Pub, Ristoranti e Trattorie.

L’amministrazione ha inviato un messaggio ai cittadini che hanno investito sul territorio: “Un piccolo gesto di solidarietà in un

momento così difficile, in attesa di un domani migliore”.