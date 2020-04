Buoni spesa, pubblicato avviso per esercizi commerciali Ecco chi potrà aderire all'iniziativa a sostegno della fasce deboli e le misure per accedervi

Pubblicato dal comune di Guardia Sanframondi l'avviso per la manifestazione d'interessa da parte di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa. Si tratta delle misure introdotte dal governo a sostegno della fasce più deboli in questa fase di emergenza e che consentire ai comuni, sulla base delle somme disposte dal governo, di consegnare ticket spesa ai cittadini in difficoltà.

“Con Ordinanza del Capo Protezione Civile numero 658 del 29 marzo 2020 – viene precisato dall'Ente - ciascun comune è stato autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale. In esecuzione della Deliberazione di giunta comunale numero 24 del 1 aprile 2020 e con conseguente determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Guardia Sanframondi sono state avviate le azioni per l’assegnazione di Buoni spesa quale strumento straordinario ed una tantum di sostegno ai cittadini residenti nel territorio comunale che, per effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio da Covid - 9, sono venuti a trovarsi in condizione di temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare”.

L'obiettivo: “L'intervento intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale, erogando contributi sotto forma di buoni spesa a favore dei nuclei familiari in precarie condizioni economiche, al fine di fronteggiare l’accresciuto stato di disagio economico conseguente alle restrizioni causate dalle misure di prevenzione del contagio da Covid -19. Il presente avviso è finalizzato al recepimento da parte degli esercizi commerciali della disponibilità per effetto della quale i beneficiari dei buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Amministrativo - Servizi Sociali dell’Ente possono utilizzare gli stessi per l’acquisto di generi alimentari e presso gli esercizi convenzionati i quali, successivamente, fattureranno all’Ente le somme di cui ai buoni ritirati che verranno riconsegnati in una con le fatture.

I destinatari: “I destinatari del presente avviso sono i titolari di esercizi commerciali, siti esclusivamente nel Comune di Guardia Sanframondi, dediti alla vendita dei seguenti beni, acquistabili dai beneficiari: generi alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodotti per animali). Sono destinatari dell’intervento i cittadini residenti nel comune di Guardia Sanframondi, che versano in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito, che, per effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio da Covid - 19, sono venuti a trovarsi in condizioni di temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare. L’ufficio competente si risente di effettuare accertamenti in qualsiasi momento”.

Modalità di fruizione: “I buoni spesa, dell’importo massimo di 400 euro, il cui valore nominale unitario è di 20 euro, si configurano quali modalità strumentali di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Guardia Sanframondi senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura, o limitazioni in relazione all’utilizzo per acquistare prodotti in offerta. I buoni dovranno essere ritirati dai beneficiari presso il Comune di Guardia Sanframondi, previa compilazione della dichiarazione in cui vengono indicati gli esercizi commerciali, tra quelli convenzionati, presso cui si intende spendere i buoni assegnati. Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante. Il rimborso del buono spesa all’esercizio commerciale sarà effettuato dagli uffici competenti secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente, previa presentazione della relativa fattura e consegna dei buoni stessi. Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 30 settembre 2020 (data indicata sul buono stesso). Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante fatturazione elettronica. Il Comune procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di arrivo”.

Il comune infine rende noto che “gli esercizi commerciali che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla convenzione per i Buoni Spesa con il Comune di Guardia Sanframondi, devono presentare le domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 6 aprile 2020”.