Cappetta visita la Maugeri, Carofano: "Primi test negativi" Il sindaco: "Dai primi 180 test rapidi effettuati nessuna positività"

“Dopo aver raccolto e sostenuto il nostro appello affinchè venissero effettuati i tamponi a tutto il personale della struttura, questa mattina il Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta si è recato personalmente in visita presso la Clinica Maugeri di Telese Terme. Nel dargli il benvenuto ho voluto confermare il ringraziamento personale e della comunità per quanto fatto in questo momento di grande preoccupazione". Ad annunciarlo il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano che in una nota evidenzia: "L'incontro è stato un'utile occasione di confronto sulla situazione attuale nel corso della quale si attendono i risultati dei 50 tamponi effettuati mentre per quanto riguarda i test rapidi che sono in corso di esecuzione, al momento i primi 180 effettuati non hanno fatto riscontrare alcuna positività. Inoltre dall'Asl di Benevento ho ricevuto rassicurazione che i test rapidi saranno effettuati a tutto il personale, non soltanto a quello sanitario”.